Brasileiros são destaque em torneio mundial de ciência climática

247 - A Olimpíada da ClimateScience teve jovens brasileiros em destaque. A ClimateScience é uma ONG global de educação em ciência climática, com sede no Reino Unido. Na etapa final do evento foi perguntado para jovens de 14 a 25 anos “Como promover o desenvolvimento sustentável dos países do Sudeste asiático?”

Os autores das 50 melhores respostas, entre duplas e competidores individuais, foram convidados para uma cerimônia de premiação, ocorrida na terça, na Conferência do Clima (COP-26), em Glasgow, informou o jornal O Estado de S.Paulo. Dentre eles, oito são estudantes brasileiros; e dois times do País ficaram entre os dez primeiros colocados.

O torneio da ClimateScience reuniu mais de 12 mil participantes, de 149 países. Foram 2.229 brasileiros a participar das quatro etapas classificatórias, em que tiveram de pensar soluções para as mudanças climáticas e defendê-las frente a um júri de especialistas.

