China divulga plano para atingir neutralidade de emissões até 2060

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A China divulgou nesta terça-feira (26) o plano das ações que serão tomadas para que o país atinja a neutralidade das emissões de carbono até 2060. De acordo com o plano, o país asiático deve atingir o pico das emissões até 2030. O anúncio vem nas vésperas da cúpula da ONU sobre o clima, a COP26.

O Conselho de Estado delineou medidas que vão desde hidrelétricas à construção civil, passando também pela indústria. A meta de neutralidade até 2060 foi anunciada no ano passado pelo governo chinês.

Setores altamente dependentes de energia, como aço, metais não-ferrosos e materiais de construção, terão que melhorar sua eficiência energética e índices de reciclagem. Será exigido que áreas que já atingiram o pico de emissões se movimentem mais rapidamente no sentido de reduzir emissões.

PUBLICIDADE

A China quer, até 2060, ter 80% de energia limpa na matriz energética e aumentar o uso de combustíveis não-fósseis para cerca de 20% em 2025 e 30% em 2030.

Além disso, o documento prevê que, até 2030, todos os veículos produzidos anualmente serão movidos a novas energias. Novos padrões verdes de construção civil serão implementados até 2025, com telhados solares cobrindo metade das novas fábricas e edifícios públicos. (Com informações do Valor).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE