China obtém novo progresso na proteção ecológica

Rádio Internacional da China - No dia 12 de outubro de 2021, a China criou oficialmente o primeiro lote de parques nacionais piloto, começando um novo capítulo na construção do sistema de reservas naturais. Até hoje, os parques nacionais já se tornam um cartão postal do desenvolvimento ecoambiental do país.

O Parque Nacional Sanjiangyuan incluiu as áreas de nascente do Rio Yangtzé, Rio Amarelo e Rio Lancang na esfera de proteção. Com isso, o número de animais selvagens registrou um grande aumento.

O Parque Nacional do Panda Gigante conectou os habitats dos pandas gigantes espalhados em 73 reservas de proteção natural, a fim de resolver os problemas de desconexão e de falta de proteção, protegendo efetivamente 72% do número total dos pandas gigantes selvagens na China.

A função do ecossistema florestal do Parque Nacional da Floresta Tropical de Hainan vem sendo restaurada gradualmente, com três novos gibões nos últimos dois anos. O número de espécies selvagens subiu para 36 em cinco grupos.

O diretor do Instituto de Parques Nacionais Piloto, Tang Xiaoping, disse que no último ano, desde a criação dos cinco parques nacionais piloto, foi reforçada a restauração e proteção ecológica, implementado o monitoramento integrado do céu e da terra e combinado todas as forças relacionadas do trabalho. “Nós concretizamos basicamente uma gestão unificada entre as regiões e promovemos a convergência entre a proteção ecológica e a melhoria do bem-estar. Alcançamos um progresso substancial em todos os âmbitos”, salientou Tang.

Até o momento, a China já tem cinco parques nacionais piloto com uma área total de 230 mil quilômetros quadrados. A Administração Nacional dos Recursos Florestais e dos Pastos apontou que, de acordo com o planejamento, o país vai estabelecer o maior sistema de parques nacionais piloto no mundo.

