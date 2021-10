China publica livro branco sobre proteção da biodiversidade

Documento aponta que a topografia e o clima da China são complexos e diversificados, sendo um dos países no mundo com uma rica biodiversidade edit

Rádio Internacional da China - O Gabinete de Imprensa do Conselho de Estado chinês publicou nesta sexta-feira (8) um livro branco sobre proteção da biodiversidade. O documento aponta que a topografia e o clima da China são complexos e diversificados, sendo um dos países no mundo com uma rica biodiversidade. A China, como uma das primeiras signatárias da Convenção sobre Diversidade Biológica, presta sempre muita atenção neste aspecto e alcançou muitos resultados notáveis.

De acordo com o livro branco, a China se dedica a equilibrar o desenvolvimento e a preservação, implementando a construção do sistema de parques nacionais e a “linha vermelha” na proteção ecológica. Além disso, o país também tomou ações para fortalecer a gestão da biossegurança, melhorar o meio ambiente e promover o desenvolvimento verde.

Por outro lado, a China coloca a conservação da biodiversidade como estratégia nacional e tem um planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo, enquanto melhorou constantemente as políticas e regras concernentes e aumentou a supervisão na aplicação da lei. O país insiste no multilateralismo e desenvolve positivamente a cooperação internacional na preservação da biodiversidade.

O livro branco destaca que a China está sempre ao lado da comunidade internacional para promover um processo mais justo e razoável na governança global da biodiversidade, de forma a construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

Tradução: Zhao Yan

Edição: Diego Goulart

