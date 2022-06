China quer dar uma maior contribuição para um mundo limpo e belo, diz Xi Jinping no Dia do Meio Ambiente

Xi Jinping envia carta à atividade nacional do Dia Mundial do Meio Ambiente edit

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou hoje (5) uma carta de felicitação a uma atividade nacional, realizada em Shenyang, província de Liaoning, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Em sua carta, Xi Jinping apontou que o meio ambiente é a base para a existência e o desenvolvimento da humanidade. A garantia de um bom ambiente ecológico representa o desejo comum dos povos de todos os países.

O líder chinês disse que desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista da China, o país tem tomado a promoção da ecocivilização como uma política fundamental da nação chinesa, realizando uma série de trabalhos essenciais, criativos e de visão de longo prazo.

Xi Jinping apelou pela determinação estratégica de todo o Partido e todo o país no reforço da ecocivilização, promoção da transformação verde do desenvolvimento socioeconômico e coordenação do tratamento da poluição, proteção ambiental e resposta às mudanças climáticas, a fim de construir uma China bela de coexistência harmoniosa entre a humanidade e a Natureza. Além disso, o presidente disse que a China quer dar uma maior contribuição para um mundo limpo e belo.

O vice-premiê chinês, Han Zheng, esteve na cerimônia e leu a carta de Xi Jinping.

