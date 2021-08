Chuva de meteoros Perseidas alcançará seu auge nesta quarta

De acordo com a Nasa, observadores no hemisfério norte poderão ver o fenômeno, que produz de 50 a 75 meteoros por hora, com mais facilidade edit

247 - A chuva de meteoros Perseidas atingirá seu pico nesta quarta (11) e quinta-feira (12) e poderá ser visível na maior parte do território brasileiro. De acordo com a Nasa, observadores no hemisfério norte poderão ver o fenômeno, que produz de 50 a 75 meteoros por hora, com mais facilidade. A informação foi publicada pelo portal G1.

No hemisfério sul, as pessoas não poderão ver a chuva de meteoros em cidades localizadas abaixo de cerca de 30 graus na latitude sul, ou seja, do Rio Grande do Sul para baixo.

Essa chuva de meteoros acontece anualmente, entre os meses de julho e agosto, quando a Terra, em seu movimento de rotação, encontra os destroços deixados pela passagem do Swift-Tutle.

O nome Perseidas vem da constelação de Perseu.

