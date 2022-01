Chuvas fortes devem afetar SP, RJ, MG e Bahia nos próximos dias, informa instituto

Além disso, as chuvas também devem atingir o Paraná, o norte de Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal edit

247 - Entre os dias 5 e 13 de janeiro, fortes chuvas vão acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o instituto, a precipitação esperada nessas regiões é de 80 mm a 150 mm, com o maior volume de chuvas se concentrando em São Paulo, no centro e no sul de MG e no sul do Rio.

Além disso, as chuvas também devem atingir o Paraná, o norte de Santa Catarina, o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal.

Na Bahia, o oeste será a área de maior precipitação nos próximos dias, de acordo com o Inmet.

Nesta segunda-feira, 3, chuvas fortes deixaram o ABC paulista e o Grande Recife alagados, enquanto Minas Gerais e Bahia continuam enfrentando dificuldades com a calamidade climática que tomou conta de uma parte dos estados.

