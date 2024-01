Ciclone que atingiu RS também pode afetar Rio e SP; veja a previsão

Ciclone deixou ao menos 49 cidades do Rio Grande do Sul com graves estragos edit

247- Após um ciclone deixar ao menos 49 cidades do Rio Grande do Sul com graves estragos na noite de terça (16) com temporais, ventos fortes, queda de granizo e descargas elétricas, a previsão é de que parte da região Sudeste também poderá ser afetada.

A meteorologista do Inmet Andrea Ramos explicou ao jornal O Globo que o ciclone deve formar uma frente fria, o que pode favorecer mais chuvas: “O ciclone pode também ser chamado de centro de baixa pressão e tem uma tendência de formar uma frente fria. Com isso, pode proporcionar chuvas e tempo severo nessas áreas. O ciclone facilita a formação de cavados, que geram áreas de instabilidade e podem manter chuvas em São Paulo, Rio de Janeiro e sul e centro de Minas, principalmente no final de semana”.

