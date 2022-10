Pesquisadores afirmam que oceanos estão encolhendo para formar supercontinente

A junção da América do Norte e da Ásia é uma possibilidade estudada por cientistas edit

247 - Um estudo liderado pelo geofísico Chuan Huang, da Curtin University, na Austrália, apontou que o Oceano Pacífico está encolhendo todos os anos. De acordo com a pesquisa publicada na revista científica National Science Review, o Pacífico está ficando cerca de 2,5 cm menor todo ano porque as placas tectônicas estão se movendo para o oeste. A junção da América do Norte e da Ásia é uma possibilidade estudada por cientistas há mais de dez anos.

A previsão para o surgimento do novo supercontinente, nomeado de Amasia, é de cerca de 200 milhões de anos. As informações foram publicadas nesta quinta-feira (6) pelo site Tecmundo.

Segundo Huang e seus colegas pesquisadores, para compreender o surgimento de um supercontinente, estudiosos devem prestar mais a atenção na força da litosfera, a camada superior mais rígida da Terra.

"Acredita-se que os supercontinentes conhecidos da Terra se formaram de maneiras muito diferentes, com dois membros finais sendo introversão e extroversão", mostrou o estudo. "O primeiro envolve o fechamento dos oceanos internos formados durante a separação do supercontinente anterior, enquanto o último envolve o fechamento do superoceano externo anterior".

