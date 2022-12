Com 62% da Amazônia, Brasil responde por 80% do desmate da floresta nos últimos 37 anos

Apoie o 247

247 - Apesar de ter em seu território 62% da floresta amazônica, o Brasil é responsável por 80% do desmate do bioma nos últimos 37 anos, diz levantamento da MapBiomas - iniciativa do Observatório do Clima desenvolvida por uma rede que tem universidades, ONGs e empresas de tecnologia para mapear a cobertura e o uso da terra do Brasil.

Segundo o UOL, "o relatório aponta que houve uma perda de quase 10% da vegetação natural de toda a Amazônia nesses 37 anos, elevando o percentual de destruição da floresta natural para 15% (eram 6% em 1985)".

"Entre 1985 e 2021, a perda de vegetação natural foi de 75 milhões de hectares, das quais 96% corresponde à perda de florestas naturais. A magnitude da destruição varia de um país para outro: no Suriname, na Guiana e na Guiana Francesa é de apenas 1,6%, mas no Brasil chega a 19%", diz o estudo.

O Brasil lidera a fila de desmate da Amazônia. Na sequência aparecem Bolívia, Peru e Colômbia:

Brasil - 60,3 milhões de hectares Bolívia - 5,2 milhões de hectares Peru - 2,7 milhões de hectares Colômbia - 2,4 milhões de hectares Venezuela - 0,7 milhão de hectares Equador - 0,5 milhão de hectares Guianas e Suriname - menos de 0,1 milhão de hectares

"Segundo o relatório, em 37 anos, a parte brasileira da Amazônia perdeu 14% de suas florestas. O uso da terra pelo setor agropecuário se expandiu em 170%", diz a reportagem.

A mineração na região amazônica cresceu 766%, passando de 31 mil hectares para 270 mil em 37 anos.

Adriana Ramos, da equipe MapBiomas Amazônia, destaca que o Brasil foi exemplo de preservação ambiental, mas nos últimos anos submeteu a floresta a "uma política deliberada de descontrole e estímulo ao garimpo", que "fez aumentar o desmatamento dentro de áreas protegidas e terras indígenas". Nos quatro anos de governo Jair Bolsonaro (PL), dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) têm apontado aumento expressivo em queimadas e desmatamento.

