Com neve e sensação de -25ºC, Brasil pode ter frio mais intenso do século

247 - O Brasil pode registrar a temperatura mais baixa do século diante da intensa massa de ar frio que penetra no país. A sensação térmica pode chegar a - 25ºC no extremo da região Sul, com alta probabilidade de neve, segundo a MetSul Meteorologia, que divulgou estudo preliminar.

Segundo a pesquisa meteorológica, a massa fria polar deve começar entre terça-feira, 27, e quarta, 28, se estendendo até o final da semana.

Enquanto parte do Rio Grande do Sul deve registrar sensação térmica por volta de -20°C, cidades de São Paulo e do Mato Grosso do Sul podem ter geadas, com sensação térmica de 0 °C.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.