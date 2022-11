Com parlamentares distantes de consenso, 'PL do Veneno' não será votado nesta semana

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), alinhada ao grupo de trabalho do Meio Ambiente da equipe de transição do novo governo Lula, defende arquivamento do projeto: "muito ruim" edit

Apoie o 247

ICL

247 - Com votação prevista para esta terça-feira (29) , o PL do Veneno foi motivo de debates na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA) do Senado e, devido ao fato de membros da transição ainda estarem distantes de um consenso sobre o tema, a apreciação do projeto será adiada, informa o Antagonista.

O relator Acir Gurgacz (PDT-RO), que tem parecer favorável ao projeto, "ainda fala em acordo", segundo o site. Entretanto, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), alinhada ao grupo de trabalho do Meio Ambiente da equipe de transição do novo governo Lula (PT), defende o arquivamento do projeto: “Minha torcida é que a gente não vote ele, o projeto está muito ruim. Tem que ser totalmente substituído”.

Membro do GT do Meio Ambiente, o deputado estadual Carlos Minc (PSB-RJ) defende que "o governo tenha uma posição única sobre o tema” e pretende, junto com Marina Silva (Rede-SP), conversar com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o ex-ministro da Saúde José Temporão (PSB) para buscar um consenso.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.