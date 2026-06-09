Confira os 7 estados que mais serão afetados pela nova frente fria

247 - A chegada de uma frente fria ao Sul do Brasil deve mudar o tempo em parte do Centro-Sul do país nesta semana, com previsão de chuva forte, rajadas de vento, queda nas temperaturas e possibilidade de temporais isolados em sete estados.

As informações são da Climatempo. O sistema começou a atuar nesta segunda-feira (8) e deve influenciar as condições meteorológicas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

A mudança no tempo está associada à atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, combinado à formação de uma área de baixa pressão e a um processo de ciclogênese sobre a Região Sul. Esses fatores aumentam a instabilidade atmosférica e favorecem a ocorrência de pancadas de chuva, temporais localizados, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Os primeiros efeitos da frente fria devem ser sentidos no Rio Grande do Sul. A previsão indica chuva de moderada a forte intensidade em diferentes regiões do estado, incluindo Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas e Uruguaiana. Também há atenção para municípios das Missões e da Campanha Gaúcha.

Ao longo da segunda-feira, a instabilidade avança para Santa Catarina, com maior potencial de chuva intensa no oeste e no interior do estado. Cidades como Chapecó, Concórdia, Xanxerê e Lages estão entre as áreas que podem registrar pancadas mais fortes.

Frente fria ganha força no Paraná e no Centro-Oeste.

Na terça-feira (9), a frente fria deve ganhar intensidade sobre o Paraná. A previsão aponta pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente nas regiões oeste, sudoeste e sul do estado. Municípios como Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Pato Branco devem ter aumento de nebulosidade e registro de precipitações.

Entre terça e quarta-feira, o sul de Mato Grosso do Sul entra na rota das instabilidades. O transporte de calor e umidade para o interior do continente deve favorecer temporais em cidades como Ponta Porã, Dourados, Naviraí e Mundo Novo, onde há possibilidade de chuva moderada a forte.

A umidade também pode avançar para Mato Grosso entre quarta-feira (10) e quinta-feira (11), favorecendo o retorno da chuva inclusive em Cuiabá. A condição chama atenção porque ocorre em um período normalmente marcado por tempo mais seco em parte do Centro-Oeste.

Sudeste deve ter chuva na segunda metade da semana.

No Sudeste, os maiores volumes de chuva são esperados a partir da segunda metade da semana. A previsão indica instabilidade em áreas do interior paulista, no sul de Minas Gerais e no estado do Rio de Janeiro.

Em São Paulo, cidades como Presidente Prudente, Marília, Bauru, Campinas e Sorocaba estão na área de atenção. A chegada da frente fria deve aumentar a nebulosidade e favorecer pancadas de chuva em diferentes pontos do estado.

Em Minas Gerais, a instabilidade pode atingir municípios como Uberaba, Uberlândia, Poços de Caldas e Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, a capital e cidades da Região Serrana, como Petrópolis, também podem registrar chuva forte e temporais isolados.

A Climatempo também aponta possibilidade de chuva em Goiás e no Distrito Federal no fim da semana. O cenário é considerado incomum para esta época do ano, especialmente por coincidir com o período seco na região.

Massa de ar frio pode provocar geadas.

Além da chuva, a passagem da frente fria deve abrir caminho para a entrada de uma massa de ar frio. A queda nas temperaturas deve ser sentida principalmente no Sul e em parte do Sudeste.

A previsão indica condições favoráveis para formação de geadas em áreas de maior altitude da Serra Gaúcha, da Serra Catarinense, do sul do Paraná, de pontos elevados do interior paulista e da Serra da Mantiqueira.

Os maiores riscos se concentram em regiões de baixada e áreas serranas. Nessas localidades, os termômetros podem registrar temperaturas próximas ou inferiores a 4°C durante as primeiras horas da manhã.

A queda de temperatura deve reforçar a sensação de frio em cidades que já vinham registrando marcas baixas nos últimos dias. A combinação de chuva, vento e ar frio pode ampliar o desconforto térmico em parte do Centro-Sul.

Ventos fortes e mar agitado exigem atenção no litoral.

Outro ponto de atenção para a semana é o aumento da intensidade dos ventos nas áreas litorâneas do Sul e do Sudeste. De acordo com a previsão, o desenvolvimento de um novo ciclone associado ao sistema de baixa pressão pode provocar rajadas significativas ao longo da costa.

O fenômeno deve atingir principalmente o litoral do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. A recomendação é de atenção para pescadores, navegadores e operadores portuários, devido ao risco de mar agitado e condições adversas para atividades marítimas.

No litoral gaúcho, a previsão indica possibilidade de ressaca, com ondas entre dois e três metros de altura. O cenário aumenta os riscos para embarcações, banhistas e áreas costeiras mais expostas.

A frente fria deve manter o tempo instável ao longo da semana, com impactos graduais entre o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste. A combinação de chuva forte, vento, queda de temperatura e possibilidade de geada coloca parte do país em atenção para mudanças bruscas nas condições meteorológicas.