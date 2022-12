"Conquista coletiva dos indígenas", diz Sônia Guajajara, futura ministra dos Povos Originários

"A criação do ministério é a confirmação do compromisso que Lula assume com nós", afirmou edit

247 - Futura ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara se manifestou pelo Twitter antes mesmo do anúncio oficial por parte do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quinta-feira (29)

"Sinto muito honrada e feliz com a nomeação de Ministra. Mais do que uma conquista pessoal, esta é uma conquista coletiva dos povos indígenas, um momento histórico de princípio de reparação no Brasil. A criação do Ministério é a confirmação do compromisso que Lula assume com nós", escreveu ela.

