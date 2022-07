Coordenador da Funai no Vale do Javari (AM) deixa o cargo após relatos de ameaças e insegurança

Leandro Ribeiro do Amaral deixou o cargo em um contexto de investigações sobre o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips edit

247 - O coordenador da sede da Fundação Nacional do Índio (Funai) no Vale do Javari (AM), Leandro Ribeiro do Amaral, deixou o cargo em um contexto de relatos de insegurança feitos por servidores da Funai, indígenas e moradores da região. Em junho começaram as investigações sobre os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips.

Segundo matéria do jornal O Globo, publicada nesta sexta-feira (29), Ribeiro coordenava, como substituto, a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari da Funai e deixou o cargo no último dia 18 de julho. Foi o que apontou a publicação feita no Diário Oficial da União da última quarta-feira (27), assinada pelo presidente da Funai, Marcelo Augusto Xavier da Silva.

Um documento interno foi enviado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública pedindo reforço na segurança da Amazônia. A Funai afirmou que um efetivo extra havia sido mobilizado ao órgão.

Três homens ligados à pesca ilegal em terra indígena foram presos, acusados de participação nas mortes de Dom e Bruno. São réus Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como Pelado, Jefferson da Silva Lima, o Pelado da Dinha, e Oseney da Costa de Oliveira, o Dos Santos.

