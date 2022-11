COP 27: Bacelar diz que, com Lula, Brasil volta a ter protagonismo ambiental

Apoie o 247

247 - O deputado federal Bacelar (PV), presente em Sharm el-Sheikh, no Egito, participando da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-27), afirmou que a expectativa do papel do Brasil no enfrentamento à crise climática do mundo é grande.

Segundo ele, a experiência dos governos anteriores do presidente eleito Lula da Silva (PT) traz a perspectiva de efetivo combate ao desmatamento. Por isso, aponta que os rumores entre os participantes da COP27 é de que o Brasil poderá voltar a liderar o debate das políticas de mitigação e adaptação à mudança climática e também na redução da desigualdade.

“Somos um país com uma biodiversidade grande, temos uma extensão territorial diferenciada, a Floresta Amazônica e conseguimos diminuir a emissão de gases no efeito estufa durante os governos Lula e Dilma. Por isso a expectativa é alta”, avaliou Bacelar.

