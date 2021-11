'COP26 é um fracasso', diz Greta Thunberg para milhares de jovens

Apoie o 247

247 - "Não é segredo que a COP26 é um fracasso", protestou nesta sexta-feira (5) a ativista Greta Thunberg, criadora do movimento em defesa do clima Fridays for Future. "Não podemos resolver uma crise com os mesmos métodos que nos colocaram nela", acrescentou a sueca, em Glasgow, na Escócia, durante um discurso em um palco montado pelos jovens. Os relatos foram publicados pelo portal G1.

De acordo com o jornal Washington Post, cerca de 25 mil jovens participaram dos protestos, no quinto dia da 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26).

"Nossos líderes não são nossos líderes. É assim que um líder deveria se parecer", disse Greta, apontando para os milhares de jovens que a escutavam na plateia. "Muitos dizem que somos radicais demais. Radicais são eles [líderes de Estado e empresários], lutando para salvar seus sistemas", complementou.

