COP26: Sebastião Salgado diz que metas brasileiras não serão cumpridas, mas prevê avanços após derrota de Bolsonaro

247 - O fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, em visita ao Brazil Climate Hub, na COP26, afirmou que as metas apresentadas pelo Brasil "não vão ser cumpridas", mas não foi totalmente pessimista.

Segundo o autor de 'Amazônia', o bioma "ainda existe de forma segura, com 82% do território conservado, 24% de parques nacionais e 23% de terras indígenas".

O interesse pela conservação da Amazônia aumentou nos últimos anos, avaliou: "Trabalho há muitos anos com fotografia e com a Amazônia. E o interesse dos brasileiros pela Amazônia era praticamente zero. Hoje existe um despertar amazônico".

Ele prevê que o governo Jair Bolsonaro será derrotado na eleição de 2022. "Se fizermos as contas todinhas, nós vamos sair ganhando, no próximo governo brasileiro, porque tenho certeza absoluta que não vai ser esse que está aí, vamos ter uma capacidade incrível de recuperação e o nome da nação brasileira volta a ser o que era", disse. (Com informações da Folha de S.Paulo).

