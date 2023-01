Davos 2023: Marina defende meta global para queda na perda de florestas

A ministra do Meio Ambiente afirmou que caso o mundo não faça sua parte no combate às mudanças climáticas, a preservação da Amazônia pelo Brasil não terá efeito edit

ICL

Reuters - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse nesta terça-feira durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, que o Brasil defende uma meta global para a queda na perda de florestas e que preservar a floresta amazônica não é uma responsabilidade apenas brasileira.

Em painel ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Marina afirmou que os investimentos necessários para sua pasta contam com a concordância de Haddad e disse que, caso o mundo não faça sua parte no combate às mudanças climáticas, a preservação da Amazônia pelo Brasil não terá efeito.

