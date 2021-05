Desmatamento da Mata Atlântica se intensifica e cresce mais de 400% no ES

Nos 17 estados que compõem a Mata Atlântica, foram desmatados 13.053 hectares do bioma entre 2019 e 2020, o que representa um crescimento de 14% em relação a 2017-2018 edit

247 - O desmatamento da Mata Atlântica vem se intensificando pelos 17 estados que compõem o bioma. Entre 2019 e 2020, somente no Espírito Santo, o aumento chegou a 462%.

No estado, foram 13 hectares desmatados no período entre 2018 e 2019 e 75 hectares entre 2019 e 2020, apontam dados de estudo da Fundação SOS Mata Atlântica e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), lançado nesta quarta-feira (26), véspera da data em que é celebrado o Dia Nacional da Mata Atlântica.

No Brasil, foram desmatados 13.053 hectares de Mata Atlântica no período, o que representa um crescimento de 14% em relação a 2017-2018 (11.399 hectares), quando se atingiu o menor valor da série histórica.

"Mesmo que tenhamos uma diminuição de 9% do desmatamento em relação a 2018-2019, ali o aumento havia sido de 30%, então não podemos falar em tendência de queda", explicou Luís Fernando Guedes Pinto, diretor de Conhecimento da Fundação SOS Mata Atlântica.

"Além disso, no que se refere à Mata Atlântica, 13 mil hectares é muito, porque se trata de uma área onde qualquer perda impacta imensamente a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, como regulação do clima e disponibilidade e qualidade da água", afirmou.

A SOS Mata Atlântica reforçou a necessidade de preservar o bioma, uma vez que este se encontra sob grande ameaça.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.