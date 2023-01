Desmatamento na Amazônia cresceu 150% no último mês do governo Bolsonaro, diz Inpe

Apoie o 247

247 - O desmatamento na Amazônia cresceu 150% em dezembro do ano passado, último mês do governo Jair Bolsonaro (PL), em comparação com os 87,2 quilômetros quadrados registrados no mesmo mês de 2021.

Segundo o jornal O Globo, este foi o pior dezembro já registrado pelo programa Deter (Detecção do Desmatamento em Tempo Real, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Inpe) desde que foi criado, há oito anos.

“O governo de Bolsonaro pode ter acabado, mas seu trágico legado ambiental ainda será sentido por muito tempo”, disse Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima.

A reportagem destaca, ainda, que durante o governo Bolsonaro, o desmatamento médio anual na Amazônia brasileira cresceu 75,5% em relação à década anterior.

