Devastação na Amazônia pode chegar a ponto de não retorno até 2050, aponta estudo

De acordo com pesquisadores brasileiros, entre 10% e 47% do bioma está exposto a ameaças graves edit

247 - Quase metade da floresta amazônica pode estar exposta a fatores de degradação que levariam a Amazônia a um ponto de não retorno até 2025, afirmaram pesquisadores brasileiros em um estudo publicado na revista científica "Nature" nesta quarta-feira (14). De acordo com a pesquisa, entre 10% e 47% do bioma está exposto a ameaças graves até 2050, que podem levar a transições no ecossistema.

Ponto de não retorno é um estágio a partir do qual se inicia uma transformação irreversível. Espécies de animais e vegetais da Amazônia passariam a morrer de forma acelerada. Os relatos foram publicados no portal G1.

Pesquisador de pós-doutorado em ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Bernardo Flores afirmou que "a Amazônia toda está esquentando significativamente". "A temperatura média da estação seca pode aumentar quatro graus até 2050 e isso é muito prejudicial para o bioma", alertou.

Alguns dos principais fatores de impacto analisados foram aquecimento global, desmatamento, duração da estação seca, precipitação anual e intensidade da sazonalidade de chuvas.

