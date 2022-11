Distrito Federal cria a primeira delegacia de proteção animal do Brasil

Apoie o 247

247 - O governo do Distrito Federal vai criar a primeira delegacia de proteção animal do Brasil, de acordo com Polícia Civil. A coporação afirmou que, atualmente, existe apenas a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), em São Paulo, com atendimentos pela internet.

A delegacia de Brasília (DF) funcionará no complexo do Departamento de Polícia Especializada (DPE). Terá uma equipe de delegados, agentes e escrivães.

Entre 2019 e 2021, a Polícia Civil do Distrito Federal registrou 958 boletins de ocorrência de maus-tratos e crueldade contra cães, gatos e outros animais no DF.

