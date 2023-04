"É uma conquista muito grande", diz Marina sobre anúncio dos EUA de US$ 500 milhões ao Fundo Amazônia (vídeo, acompanhe)

A ministra do Meio Ambiente comenta as declarações do presidente dos Estados Unidos sobre o atraso na cooperação ambiental entre os dois países edit

247 - A ministra de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, comenta na tarde desta quinta-feira (20) o anúncio do govenro do Estados Unidos, de que irão aportar US$500 milhões, cerca de R$2,5 bilhões no Fundo Amazônia.

"Obviamente é uma conquista muito grande, tanto por aquilo que significa ter os Estados Unidos contribuindo com um fundo com as características do Fundo Amazônia, quanto pelo volume de recursos", afirmou Marina.

