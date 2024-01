Em Davos, Gustavo Petro alerta: podemos entrar em um 'ponto de não retorno' se o desmatamento continuar na Amazônia (vídeo)

Apoie o 247

247 - O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, destacou nesta terça-feira (16) a importância da preservação da Amazônia, que tem cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados (km²) na América do Sul - Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname. Também passa por parte do território da Guiana Francesa.

De acordo com o presidente colombiano, a Amazônia não é apenas "estratégica", mas "vital" para nossa sobrevivência. "Se a selva acaba, não há mais o que fazer. Entramos no que se chama de 'ponto de não-retorno'", alertou durante o Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça.

No Brasil, a Amazônia tem 4,2 milhões de km², aproximadamente, e está espalhada por nove estados: Acre, Pará, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins, Amazonas, Mato Grosso e Maranhão. O bioma representa cerca de 49% do território nacional.

continua após o anúncio January 16, 2024

