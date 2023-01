Em Davos, Marina defende proteger o meio ambiente e reduzir a desigualdade social ao mesmo tempo

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou nesta segunda-feira (16) no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça. Segundo ela, os países devem "liderar por exemplo", e, no caso do Brasil, combater ao mesmo tempo a destruição do meio ambiente e a desigualdade social.

"Às vezes, a gente pensa que está fazendo o que está falando, porque estamos aqui concordando, e não estamos fazendo nada. Desde que assumi o ministério, também em 2013, falo em liderar pelo exemplo. A politica é muito rotativa e as empresas também são assim. Por isso, é importante liderar pelo exemplo", disse Marina, durante o painel 'Em Harmonia com a Natureza'.

>>> Haddad diz que passará mensagem de compromisso fiscal, sustentabilidade e democracia em Davos

"Podemos falar coisas legais, mas se nós não reduzirmos o desmatamento, a gente apenas falou. Precisamos fazer isso em dois trilhos: proteger o ambiente e reduzir a desigualdade social", disse a ministra, lembrando que o Brasil voltou para o Mapa da Fome das Nações Unidas e que dezenas de milhões de brasileiros estão sofrendo com a indigência.

"A sustentabilidade não é só econômica ou ambiental", mas também "social e política", sublinhou Marina.

Ela também defendeu que governos sejam "eticamente constrangidos" a agir em casos de aumento do desmatamento.

>>> Governo Lula pode reverter explosão do desmatamento herdada de Bolsonaro

"Já sabemos o que fazer, temos as técnicas para isso, mas é preciso decisão política", disse Marina.

A ministra do Meio Ambiente tem participação confirmada em outros dois painéis na terça (17) e quinta-feira (19). Além de Marina, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também representa o governo Lula em Davos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.