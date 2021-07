Embaixada dos EUA anuncia programa ambiental para Amazônia

247 - A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta terça-feira (20) o lançamento do programa Manejo Florestal e Prevenção de Fogo, que buscará "fortalecer a capacidade técnica de populações locais, promovendo também a participação e liderança de mulheres e povos indígenas no manejo florestal e do fogo", segundo a nota oficial.

O programa terá duração de cinco anos e incorpora componentes de prevenção e gestão de incêndios florestais, governança e gestão de florestas, recursos naturais e o uso sustentável de terras públicas no Brasil.

EUA e Brasil lançaram em novembro de 2020 o 'Diálogo Quadro Brasil-EUA sobre Meio Ambiente', que discutiu formas de promover a agricultura e práticas de mineração "ambientalmente consistentes".

“No âmbito deste novo programa, a USAID e o Serviço Florestal dos EUA trabalharão em conjunto com o Governo Federal brasileiro, por meio do Ministério do Meio Ambiente e suas agências – o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA/Prevfogo). A parceria irá envolver ainda a Fundação Nacional do Índio (Funai), o setor privado e parceiros locais, para proteger as paisagens, comunidades e os meios de subsistência na Amazônia”, prossegue a nota.

A embaixada não informou o valor do investimento. (Com informações do Antagonista).

