Empresário bolsonarista é denunciado pelo MPF sob suspeita de chefiar garimpo em área yanomami

O Ministério Público Federal em Roraima afirma que os acusados devem pagar uma indenização mínima de R$ 36,8 milhões e o dinheiro deve ser revertido em favor do povo yanomami edit

Apoie o 247

ICL

247 - O Ministério Público Federal em Roraima (MPF-RR) denunciou o empresário bolsonarista Rodrigo Martins de Mello à Justiça Federal por suspeita de liderar uma organização criminosa que explora o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Na denúncia, o MPF afirma que os acusados devem pagar uma indenização mínima de R$ 36,8 milhões, e o dinheiro deve ser revertido em favor do povo yanomami.

De acordo com informações publicadas nesta sexta-feira (2) pelo jornal Folha de S.Paulo, uma empresa e outras quatro pessoas foram denunciadas. Uma delas é irmã e o outro é o filho de Mello.

O empresário, conhecido como Rodrigo Cataratas, o lidera um movimento pró-garimpo em Roraima e foi candidato a deputado federal pelo PL, o partido de Jair Bolsonaro. Ele foi derrotado.

As investigações mapearam a existência de 23 aeronaves a serviço da suposta organização criminosa. O MPF disse que o grupo atuava com "poderosa engrenagem logística e econômica" em garimpos na terra yanomami.

Outro lado

A advogada Ana Paula de Souza Cruz, responsável pela defesa de Mello e da família, disse que existe perseguição institucional e que há questionamentos sobre as investigações.

"Foge completamente da realidade querer relacionar os fatos investigados ao presidente da República simplesmente porque o cliente envelopou helicóptero com as cores da bandeira do Brasil, quando estava em campanha eleitoral, na condição de candidato a deputado federal pelo PL", afirmou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.