Empresários pedem ao governo brasileiro protagonismo na defesa do meio ambiente

247 - Um grupo de 107 empresas e entidades setoriais pediu ao governo brasileiro que retome o protagonismo na defesa do meio ambiente e que adote metas ambiciosas para tornar o país uma economia de baixo carbono.

BRF, Bradesco, Alcoa, Cargill, Braskem estão entre os signatários da carta "Empresários pelo Clima", que deve ser entregue ao governo brasileiro para ser levada à COP-26, que acontece em novembro, na Escócia.

"O mundo precisa caminhar com urgência para um economia de baixo carbono e o setor empresarial reconhece sua responsabilidade nessa transformação. O Brasil tem vantagens comparativas extraordinárias na corrida para alcançarmos uma economia de emissões líquidas de carbono neutras valendo-se de nossos recursos naturais", diz um trecho da carta.

Os empresários destacam seu compromisso com a recuperação econômica de forma sustentável. "As empresas do Brasil já vêm adotando medidas para a redução e compensação das emissões de gases causadores do efeito estufa, investimentos em tecnologias verdes e estabelecimento de metas corporativas ambiciosas de neutralidade climática até 2050", diz o texto. (Com informações do Globo).

