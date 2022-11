Equipe de transição mostra assombro com prescrição de R$ 18 bi em multas ambientais pelo governo Bolsonaro

Apoie o 247

ICL

247 - Integrantes do Grupo Temático que cuida da área de Meio Ambiente do governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstraram espanto diante do valor das multas ambientais prescritas durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, a estimativa é que o valor total de multas vencidas e que não podem mais ser cobradas pode chegar a R$ 18 bilhões.

Segundo a reportagem, o montante poderá ser ainda maior, uma vez que as avaliações ainda estão em fase preliminar. A avaliação completa deverá ser conhecida pela equipe de transição no dia 30 de novembro, quando os grupos setoriais da transição apresentarão seus primeiros relatórios oficiais.

“No caso do grupo de meio ambiente, a ideia é apresentar, nesse primeiro relatório, uma avaliação das urgências que terão de ser tratadas de forma imediata assim que Lula assumir o Palácio do Planalto, em janeiro de 2023”, ressalta o colunista.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.