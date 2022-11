'Estamos a caminho do inferno climático', diz Guterres, secretário-geral da ONU

"A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer", disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, no início da cúpula da COP27 que acontece no Egito edit

Apoie o 247

ICL

Por Sharm El-Sheikh (Reuters) - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, disse aos países reunidos no início da cúpula da COP27 no Egito nesta segunda-feira que enfrentam uma escolha difícil: trabalhar juntos agora para reduzir as emissões ou condenar as gerações futuras a catástrofe climática.

O discurso deu um tom urgente enquanto os governos se sentam para duas semanas de conversas sobre como evitar o pior da mudança climática , mesmo quando estão distraídos com a guerra da Rússia na Ucrânia, a inflação desenfreada ao consumidor e a escassez de energia.

"A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer", disse Guterres a delegados reunidos na cidade litorânea de Sharm el-Sheikh.

Ele pediu um pacto entre os países mais ricos e mais pobres do mundo para acelerar a transição dos combustíveis fósseis e financiamento para garantir que os países mais pobres possam reduzir as emissões e lidar com os impactos climáticos que já ocorreram.

“As duas maiores economias – Estados Unidos e China – têm uma responsabilidade particular de unir esforços para tornar este pacto uma realidade”, disse.

Apesar de décadas de negociações climáticas - a COP do Egito é a 27ª Conferência das Partes - o progresso tem sido insuficiente para salvar o planeta do aquecimento excessivo, pois os países são muito lentos ou relutantes em agir, observou ele.

"As emissões de gases de efeito estufa continuam crescendo. As temperaturas globais continuam subindo. E nosso planeta está se aproximando rapidamente de pontos de inflexão que tornarão o caos climático irreversível", disse ele. "Estamos em uma estrada para o inferno climático com o pé no acelerador."

O ex-vice-presidente dos EUA Al Gore, também falando no evento, disse que os líderes globais têm um problema de credibilidade quando se trata de mudanças climáticas. Ele criticou a busca contínua das nações desenvolvidas por recursos de gás na África, que descreveu como "colonialismo de combustível fóssil".

"Todos nós temos um problema de credibilidade: estamos conversando e começando a agir, mas não estamos fazendo o suficiente", disse Gore.

"Devemos ver a chamada 'corrida do gás' pelo que realmente é: uma corrida por uma ponte para lugar nenhum, deixando os países do mundo enfrentando o caos climático e bilhões em ativos ociosos, especialmente aqui na África", disse ele.

Imediatamente após o discurso de Guterres, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed al-Nahya, subiu ao palco e disse que seu país, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, continuará produzindo combustíveis fósseis enquanto houver necessidade. .

“Os Emirados Árabes Unidos são considerados um fornecedor responsável de energia e continuarão desempenhando esse papel enquanto o mundo precisar de petróleo e gás”, disse ele.

Os Emirados Árabes Unidos sediarão a conferência da ONU do ano que vem, que tentará finalizar os acordos feitos no ano passado na Grã-Bretanha e nas negociações egípcias deste ano.

Muitos países com ricos recursos de petróleo, gás e carvão criticaram a pressão por uma rápida transição dos combustíveis fósseis, argumentando que é economicamente imprudente e injusto para as nações mais pobres e menos desenvolvidas que desejam crescimento econômico.

Os signatários do acordo climático de Paris de 2015 se comprometeram a atingir uma meta de longo prazo de impedir que as temperaturas globais subam mais de 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, o limite em que os cientistas dizem que as mudanças climáticas correm o risco de ficar fora de controle.

Guterres disse que a meta só se manterá viva se o mundo puder atingir emissões líquidas zero até 2050. Ele pediu aos países que concordem em eliminar gradualmente o uso de carvão, um dos combustíveis mais intensos em carbono, até 2040 globalmente, com membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico atingindo essa marca até 2030.

O chefe do Fundo Monetário Internacional disse à Reuters à margem da conferência que as metas climáticas dependem de atingir um preço global de carbono de pelo menos US$ 75 a tonelada até o final da década, e que o ritmo de mudança na economia real ainda é "muito lento".

A Organização Mundial do Comércio, por sua vez, disse em um relatório publicado na segunda-feira que deveria enfrentar as barreiras comerciais para as indústrias de baixo carbono para abordar o papel do comércio global na condução das mudanças climáticas.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.