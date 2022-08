EUA devem parar de procurar desculpas por sua inação em combater a mudança climática, diz chancelaria chinesa

Apoie o 247

Leonardo Sobreira, de Guangzhou (247) - Os Estados Unidos devem parar de procurar desculpas por sua inação em combater a mudança climática e cumprir sua responsabilidade histórica e obrigações, cobrou a chancelaria chinesa por meio de seu porta-voz Wang Wenbin.

As declarações são uma resposta às alegações do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, e do enviado especial presidencial para o clima, John Kerry, de que a decisão de Pequim de suspender as negociações sobre mudanças climáticas EUA-China estava punindo o mundo, e não Washington. A medida foi anunciada como retaliação à visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan, no que Pequim considera uma grave violação de sua soberania.

>>> China reduziu a poluição do ar em 7 anos tanto quanto os EUA fizeram em três décadas

"A China é um país comprometido com ações reais, não apenas palavras sobre governança climática global", rebateu Wang. “Como um grande país responsável, a China continuará a participar ativamente da cooperação internacional e multilateral sobre as mudanças climáticas", acrescentou.

Wang também criticou as decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que limitaram o escopo da Agência de Proteção ao Meio Ambiente daquele país, assim como as sanções aplicadas contra empresas de painéis solares chinesas em razão de supostos problemas na região de Xinjiang.

"Esses movimentos contraditórios fazem o mundo questionar a capacidade e a seriedade dos EUA em lidar com as mudanças climáticas", finalizou. (Com People's Daily).

