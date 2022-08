FAB e Anac liberaram pista de pouso em garimpo de ouro investigado pela PF

Apoie o 247

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizaram o funcionamento de uma pista de pouso e de decolagem em um garimpo no Pará investigado pela Polícia Federal.

A pista de pouso fica localizada no garimpo Água Branca, próximo à cidade de Itaituba (PA). O local foi alvo de mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Gold Rush, em 9 setembro do ano passado – ou seja, um mês antes do parecer da FAB.

Segundo reportagem do site Metrópoles, a PF apontou que esse mesmo garimpo é usado para tornar legal o ouro proibido oriundo provavelmente de terras indígenas, unidades de conservação ou de garimpos clandestinos. Na prática, funcionaria como um “garimpo de fachada”, uma vez que possui licença de operação e teve uma produção bem maior que a autorizada.

