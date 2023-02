FAB inicia controle do espaço aéreo na Terra Ianomâmi para combater garimpo ilegal

Apoie o 247

ICL

247 - A Força Aérea Brasileira (FAB) inicia nesta quarta-feira (1º) o controle do espaço aéreo sobre a Terra Indígena Ianomâmi, em Roraima. O objetivo é combater o garimpo ilegal.

A ativação da Zona de Identificação de Defesa Aérea (ZIDA) aconteceu após um decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta segunda-feira (30).

>>> Tarcísio sanciona lei que garante o fornecimento gratuito de remédios à base da cannabis em SP

As aeronaves que descumprirem as regras estabelecidas nas áreas determinadas pela FBA podem sofrer punições previstas na Medidas de Proteção do Espaço Aéreo (MPEA). A ZIDA vai controlar "todos os tipos de tráfego aéreo suspeito ilícito".

A zona é composta por uma área reservada (Área Branca); uma área restrita (Área Amarela); e uma área proibida (Área Vermelha).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.