Feriado de Tiradentes terá mudança brusca de tempo; veja regiões afetadas

247 - As temperaturas irão diminuir em algumas regiões do Brasil a partir do feriado de Tiradentes, nesta sexta-feira (21).

De acordo com a Climatempo, a massa polar de ar frio pode derrubar as temperaturas em São Paulo, no centro-sul do Rio De Janeiro e de Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, em Mato Grosso do Sul, no extremo sul de Goiás e no extremo sul/sudoeste de Mato Grosso.

Essa será a massa de ar frio mais forte a chegar no Brasil este ano até agora.

