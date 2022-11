Focados na transição, Tebet e Mercadante desistem de viajar ao Egito para a COP 27 com Lula

“O dever me chama. Começamos o trabalho presencial (da transição), na quarta", afirmou Simone Tebet ao colunista Igor Gadêlha do Metrópoles edit

247 - Com a intenção de focar nos trabalhos presenciais da transição do novo governo eleito, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e o ex-ministro Aloizio Mercadante (PT) desistiram de acompanhar Lula (PT) na viagem para a COP 27 no Egito, informa a coluna do Igor Gadêlha no portal Metrópoles.

Tebet foi nomeada como coordenadora do grupo temático que cuidará da área de desenvolvimento social durante a transição . À coluna, ela justificou a ausência no evento da ONU: “O dever me chama. Começamos o trabalho presencial (da transição), na quarta (16).”

Mercadante, por sua vez, é coordenador dos grupos técnicos do gabinete de transição , ocupando papel de destaque na estruturação do novo governo.

Lula viajará ao Egito na segunda-feira (14) e deverá estar acompanhado de aliados, como sua esposa Rosângela da Silva (a Janja), o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) e o ex-chanceler Celso Amorim. A ex-ministra Marina Silva (Rede-SP), que voltou a se aliar a Lula nestas eleições, já está no país africano para os primeiros dias do evento e se juntará à comitiva de Lula quando ele chegar.

