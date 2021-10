Fóssil gigantesco de dinossauro desconhecido é encontrado em obra de ferrovia no Maranhão

Apesar de não ter sido possível identificar a espécie do dinossauro até o momento, é provável que seja um titanossauro, que habitava a região há cerca de163 milhões de anos edit

247 - Diversos ossos de dinossauro foram encontrados em uma obra de construção de uma ferrovia no município de Davinópolis, região metropolitana de Imperatriz (MA). Entre os achados, estão um fêmur de mais de 1,5 metro de comprimento, demais ossos longos, como uma possível tíbia, pés e mãos, diversas costelas e vértebras.

“Já se sabia pela literatura de alguns registros mais ao norte do estado, mas esse é o primeiro fóssil de vertebrado de grande porte para a localidade, que possui em geral achados de peixes e plantas fósseis”, explica Elver Luiz Mayer, paleontólogo e professor da Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará).

Apesar de não ter sido possível identificar a espécie do dinossauro até o momento, é provável que seja um titanossauro, que habitava a região há cerca de163 milhões de anos. Estima-se que o tamanho do dinossauro é de até 18 metros de comprimento, o dobro Amazonsaurus maranhensis, um dos menores titanossauros descritos até hoje. (Com informações da Folha de S.Paulo).

