Fumaça de queimadas na Amazônia chega a Santa Catarina

247 - A Defesa Civil de Santa Catarina informou, nesta quinta-feira (8), que a fumaça das queimadas na Amazônia chegou ao estado. De acordo com o meteorologista Felipe Theodorovitz, "a fumaça é resultado das queimadas na região Norte e é transportada pelo vento entre a Bolívia, Paraguai, Norte da Argentina e o Sul do Brasil". As informações foram publicadas pelo portal G1.

"No Extremo Oeste, já deve estar dando para perceber alguma diferença no céu, mais esbranquiçado", afirmou. "Se fosse uma condição para vários dias, deveria principalmente ter diminuição da umidade relativa do ar, ficando abaixo de 30%. Mas só vai durar hoje e amanhã [quinta e sexta]. A passagem de uma frente fria afasta essa massa de ar mais seco", acrescentou.

O meteorologista Murilo Fretta afirmou que a fumaça pode causar danos à saúde em casos pontuais. "Ela pode trazer complicações principalmente para quem tem doenças respiratórias. Por isso, nós mantemos essa observação, junto as agências de saúde, e, em caso de ocorrências, a pessoa deve entrar em contato com a Defesa Civil", disse.

