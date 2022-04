Funai diz não ter encontrado indícios de crimes em terra ianomâmi

Apoie o 247

ICL

247 - A Fundação Nacional do Índio (Funai) informou na sexta-feira, 29, que não foram encontrados indícios dos crimes de homicídio ou de morte por afogamento na comunidade Aracaçá, na região Waiakás, na Terra ianômami, em Roraima. De acordo com o órgão, a conclusão preliminar foi obtida após extensas diligências e levantamento de informações com indígenas da aldeia.

Na segunda-feira, 25, o líder indígena Júnior Hekurari Yanomami publicou um vídeo nas redes sociais no qual denunciou que uma adolescente de 12 anos teria sido estuprada e morta por garimpeiros na comunidade.

“Após extensas diligências e levantamentos de informações com indígenas da aldeia Arakaça, na Terra Indígena Ianômami (RR), a Polícia Federal, o Ministério Público Federal (MPF), a Fundação Nacional do Índio (Funai) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), com o apoio do Exército e da Força Aérea Brasileira, não encontraram indícios da prática dos crimes de homicídio e estupro ou de óbito por afogamento, conforme denúncia do Conselho Distrital de Saúde Indígena”, informou a Funai.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Funai, os órgãos envolvidos continuam em busca de maiores esclarecimentos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE