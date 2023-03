Fundo de "perdas e danos" climáticos deve entrar em vigor neste ano, diz negociador egípcio

O acordo para estabelecer um fundo de "perdas e danos" foi garantido na COP27, no Egito edit

(Reuters) - Um fundo de financiamento a locais afetados por desastres causados pelo clima deve ser criado até a cúpula climática anual da Organização das Nações Unidas (ONU), no final do ano, disse nesta quinta-feira o principal negociador egípcio.

O acordo para estabelecer um fundo de "perdas e danos" foi garantido na COP27, no Egito, em novembro passado, mas o documento não especificou quem bancaria os recursos do fundo ou como o dinheiro seria desembolsado.

Um comitê encarregado de decidir como o financiamento deve funcionar realizou uma primeira reunião de três dias nesta semana na cidade egípcia de Luxor. O grupo inclui 14 representantes de países em desenvolvimento e 10 de países desenvolvidos.

As negociações não abordaram questões controversas, como fontes de financiamento ou o tipo de projetos que o fundo cobriria, mas houve alguma convergência entre os delegados sobre um roteiro para criar o fundo, disse Mohamed Nasr, principal negociador climático do Egito.

Questionado se o fundo estaria operante até a COP28, a ser realizada entre 30 de novembro e 12 de dezembro nos Emirados Árabes Unidos, ele disse: "Será criado? Eu espero e suponho que sim, e é para isso que estamos trabalhando."

"Será que vai irá cumprir a função? Acho que esta é uma questão de quão complexo será esse fundo, e quais serão as modalidades de governo e as modalidades de funcionamento do fundo."

