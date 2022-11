Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande diz que apoia o Pará como sede da COP

Apoie o 247

247 - O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), afirmou na noite desta sexta-feira (25) que apoia articulação do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), para o a próxima Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (ONU) ocorra em solo paraense. As entrevistas desta matéria foram publicadas nesta sexta-feira (25) pela coluna Painel.

"O Pará tem o meu voto", disse Casagrande durante o evento Fórum Esfera Brasil, realizado em São Paulo. "Estou aqui me inscrevendo para participar lá no Pará. Tive a oportunidade de participar [da COP] no ano passado em Glasgow e neste ano no Egito. É um debate importante, e o Helder faz um bom trabalho no Consórcio dos Governadores da Amazônia", afirmou.

"Todos participantes deste evento, de forma direta ou indireta, dialogam com a nossa região, agenda climática e pauta do meio ambiente. O Brasil precisa ter essa dimensão. Chegou o momento e, mesmo que tardiamente, nós fazermos um chamamento nacional para a discussão das mudanças climáticas e meio ambiente. Precisamos construir uma solução para esse país", continuou Casagrande.

Na COP27, no Egito, Barbalho pediu ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que articulasse junto à ONU a realização de uma edição da COP na região amazônica do Brasil. Pará e Amazonas são os estados que são candidatos a sediar o evento.

