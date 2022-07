Governo cria grupo de trabalho para reestruturar Fundo Amazônia

CGU apontou que o governo de Jair Bolsonaro colocou em risco a continuidade do Fundo. Cerca de R$ 3,2 bilhões ficaram paralisados edit

247 - O Ministério do Meio Ambiente criou nesta segunda-feira, 25, um grupo de trabalho que tem por objetivo “analisar e propor as estruturas de governança do Fundo Amazônia e seus objetivos como instrumento de financiamento das políticas públicas nacionais”.

O grupo se reunirá ordinariamente a cada 15 dias e terá o prazo de 2 meses, podendo ser renovado, para conclusão dos trabalhos, a contar da data da primeira reunião.

O Fundo Amazônia tem por finalidade captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal.

