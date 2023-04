Governo Lula nomeia novos chefes do Incra após reivindicações do MST

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra pediram a substituição imediata de superintendentes do instituto nomeados durante o governo Jair Bolsonaro edit

247 - O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou sete novos superintendentes regionais do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Era uma das reivindicações do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que pediu a substituição imediata de superintendentes do instituto nomeados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).

Desde domingo, 16, manifestantes fazem protestos pela reforma agrária no País e melhorias das condições de vida de quem trabalha no campo, como geração de empregos e serviços públicos. Integrantes do MST também pedem mais proteção - a Comissão Pastoral da Terra mostrou aumento da violência no campo em 2022.

Os atos acontecem em memória do conhecido Massacre de Eldorado dos Carajás (PA), em 17 de abril de 1996, quando policiais militares mataram 21 manifestantes e deixaram 69 pessoas feridas. A chacina entrou para a história como um dos maiores crimes contra camponeses no mundo.

