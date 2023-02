Governo pede aos EUA doação de US$ 1 bi para Fundo Amazônia

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, defendeu que a contribuição dos Estados Unidos ao Fundo Amazônia seja de ao menos US$ 1 bilhão, após indicações de que o valor da doação seria de US$ 50 milhões. A informação é de Guilherme Amado, do Metrópoles.

A proposta foi feita durante reunião em Brasília com John Kerry, enviado da Casa Branca para o clima.

>>> Em Brasília, John Kerry não define valor de doação ao Fundo Amazônia

Mercadante questionou como a maior economia do mundo enviaria menos dinheiro do que a Noruega, maior financiadora do fundo.

O aporte final dos EUA para o Fundo Amazônia depende de discussões no Congresso estadunidense.

Grupo de Trabalho

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e Kerry anunciaram na tarde terça-feira (28) a constituição de um grupo de trabalhos entre os dois países que terá vigência até abril de 2023, quando ocorrerá uma reunião do G20.

"Dentro da atualização deste acordo com os Estados Unidos teremos uma agenda de trabalho até abril quando teremos um encontro no G20 para alinhar essa transição para um mundo mais sustentável, justo, fraterno e de paz", disse a ministra.

Por sua vez, Kerry afirmou que os EUA estão comprometidos em colaborar com o Fundo Amazônia.

Mais cedo, Kerry se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), outros senadores e a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara. Este é o segundo encontro recente entre Kerry e Guajajara, que em julho do ano passado pediu ao oficial estadunidense que interviesse no caso Bruno Pereira e Dom Phillips.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.