Greve Global pelo Clima é convocada para 25 de março

247 - A Marcha Mundial do Clima e a Fridays For Future, fundada pela ativista ambiental Greta Thunberg, convocaram a Greve Global pelo Clima para 25 de março de 2022.

No Brasil, entre as bandeiras levantadas, estarão os lemas:

Meio ambiente é vida

Justiça climática

Defenda todos os biomas brasileiros

Defenda a democracia

Fora Bolsonaro

Em defesa da vida

Pare o ecocídio

Pare o genocídio

Defenda os índios e quilombolas, guardiões da floresta e matas

Os atos devem ocorrer em 13 estados da Federação.

"A luta climática é uma luta de classes. Durante anos, a classe dominante, principalmente através de corporações e governos do norte global, dominou através de homens heterossexuais, brancos, ricos, os quais exerceram seu poder instituído no colonialismo, capitalismo, patriarcado, supremacia branca e exploração dos [email protected], para destruir a Terra e os seus ocupantes, sem nenhum remorso", diz postagem do movimento no Facebook.

