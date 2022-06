Grupo de Mídia da China lança Ação de Mídia com a África para proteção do meio ambiente

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - Ao comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente neste domingo (5), o Grupo de Mídia da China (CMG, em inglês), lançou a Ação de Mídia de Proteção Ambiental China-África. Intitulado “Falando pela Natureza”, o evento foi realizado em Nairóbi, capital do Quênia, e tem como objetivo reforçar a divulgação sobre a proteção do meio ambiente e promover o compartilhamento de oportunidades de desenvolvimento verde entre a China e a África.

Os convidados incluíram comissários do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância e Fundo Mundial da Vida Selvagem, bem como líderes dos países africanos e representantes das principais mídias da África.

A diretora da Divisão de Ecossistemas do PNUMA, Susan Gardner, afirmou que o propósito do PNUMA sediar em Nairóbi é prestar atenção à realidade e necessidade dos países em desenvolvimento na estipulação e implementação das políticas ambientais internacionais. Ela espera que a mídia possa despertar a atenção do público sobre questões negligenciadas do meio ambiente e mostrar a eles os fatos imparciais sobre esse tema.

O presidente de Seicheles, Wavel Ramkalawan, destacou a responsabilidade da mídia para conscientizar as pessoas da solidariedade e do destino comum da humanidade. “Essa iniciativa consiste em uma boa demonstração da coordenação entre imprensas chinesas e africanas,” elogiou Wavel.

Na cerimônia, foram apresentados vários exemplos de proteção ambiental do trabalho conjunto entre a China e a África pelo seu Centro de Pesquisa Conjunta e Centro de Cooperação Ambiental.

As estátuas de girafas feitas com chinelos descartados viraram uma bela cena no evento, atraindo pessoas para tirar as fotos.

O CMG anunciou que a partir do dia 5 exibirá em três meses um filme 3D no maior shopping de Nairóbi sobre publicidade de “Falando pela Natureza”. Trata-se da primeira vez que a tecnologia 3D a olho nu estreia na África. Além disso, a imprensa chinesa vai usar tecnologia de ultra-alta definição 5G + 4K para transmitir ao vivo o cenário do Parque Nacional Amboseli e realizar um seminário no sopé da montanha de neve Kilimanjaro para discutir sobre as mudanças climáticas e mostrar experiências da África na proteção do meio ambiente.

