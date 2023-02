Grupo resgata mais de 100 animais no litoral norte de SP: 'todos com muita fome'

Apoie o 247

247 - Voluntários estão encontrando animais machucados e com muita fome depois das enchentes que atingiram o litoral do estado de São Paulo desde o último dia 18. Pelo menos 57 pessoas morreram.

Desde a última segunda-feira (20), o Grupo de Resgate de Animais em Desastre (GRAD) tem trabalhado para encontrar os animais. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, mais de 100 animais já foram localizados.

As equipes estão atuando em três regiões: Barra do Sahy, Boiçucanga e Juquehy. "Chegamos nos locais para entender como estava o cenário e já realizamos o primeiro resgate no final do dia", disse o coordenador e médico veterinário Enderson Barreto em entrevista ao portal Uol. "O que pudemos perceber é que a situação é bem semelhante à de Petrópolis no ano passado".

