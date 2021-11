Há grandes chances de novas pandemias com mudanças climáticas, dizem pesquisadores

Apoie o 247

247 - Um estudo na revista “Science of The Total Environment” fez um paralelo entre o comportamento de morcegos e as mudanças climáticas. De acordo com pesquisadores, um dos impactos da crise ambiental foi a mudança na distribuição global dos morcegos, uma possível origem zoonótica de vários coronavírus (CoVs) que infectam humanos, incluindo o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, que causaram epidemias em grande escala. As informações foram publicadas pela CNN Brasil.

De acordo com a pesquisa, publicada em maio, o número de coronavírus presentes em uma área está relacionado com a riqueza local de espécies de morcegos, intensificada pelas condições climáticas e mudanças no habitat dos animais. Também houve crescimento na África Central, na América do Sul e na América Central.

A região asiática, onde começou a atual pandemia, coincide com a provável origem espacial dos ancestrais do SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2 transmitidos por morcegos.

