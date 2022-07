Ibama concede licença para repavimentação da BR-319, que liga a Região Norte ao resto do país

Apoie o 247

247 - O Ibama concedeu na quinta-feira, 28, uma licença ambiental que permitirá a repavimentação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e ao resto do Brasil, anunciou o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio.

A BR-319 foi construída pela ditadura militar do Brasil na década de 1970 com o objetivo de integrar a Região Norte ao restante do País. Com o tempo, o miolo da estrada perdeu completamente o asfalto, prejudicando esse projeto.

Ambientalistas criticaram a medida, alegando que resultaria num aumento do desmatamento, mas Sampaio garantiu que as obras respeitarão o meio ambiente.

"Num alinhamento de engenharia com respeito ao meio ambiente, vamos tirar a sociedade amazonense do isolamento", escreveu o ministro em suas redes sociais.

