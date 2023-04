Ibama desativa garimpo ilegal na Terra Ianomâmi com pista de pouso, sede administrativa e restaurante

O local tinha sala de administração, peças em geral, internet e comida variada. Desde o começo do ano foram destruídos mais de 200 acampamentos ilegais de garimpeiros edit

247 - Em operação contra o garimpo ilegal, agentes do Ibama (Instituto Brasiliero do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis) destruiram um acampamento que tinha até bingo no meio da floresta em uma região da Terra Indígena Ianomâmi, na Amazônia.

De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (10) pelo Jornal Nacional, o garimpo ilegal tem sala de administração, peças em geral, internet e comida variada. No local foi realizado sorteio de telefone e carro. Cartela de bingo por cinco gramas de ouro.

Agentes do Ibama encontraram um avião em uma pista de pouso. A aeronave tinha matrícula adulterada com fita adesiva. “Esse avião, ele já foi apreendido em outra oportunidade pelo Ibama, num aeródromo dentro de Boa Vista”, contou um agente do Ibama.

Números preocupam

Em janeiro, membros de alguns ministérios do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcaram na Amazônia para verificar a situação de índios inanomâmis. Desde o começo do ano foram destruídos mais de 200 acampamentos de garimpeiros.

Atualmente os ianomâmis estão sofrendo com problemas como desnutrição grave e malária, e estão sendo socorridos por equipes de saúde do governo e outros ministértios - Desenvolvimento e Assistência Social (Wellington Dias); Povos Indígenas (Sônia Guajajara), Direitos Humanos (Silvio Luiz de Almeida), e o da Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino).

